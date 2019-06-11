Криза в Молдові: причини і реакція ЄС

Чотири європейські держави – Британія, Німеччина, Польща і Франція – оприлюднили спільну заяву щодо кризи в Молдові. Вони підтримали новий уряд країни, сформований після виборів більшістю у парламенті.

Європейці закликали молдован до спокою і стриманості та нагадали, що всі сторони несуть відповідальність за врегулювання конституційної кризи мирними засобами. Але в країні працюють два уряди, кожен проводить своє засідання і вважає себе легітимним.

Вигуками Браво вітав натовп виступ на мітингу Володимира Плахотнюка – одного з найбагатших людей Молдови та колишнього депутата. Промову він завершив гаслом Додон – зрадник, публіка підхопила ці слова. Значна кількість молдован невдоволена президентом, який надто пристрасно упадає за Росією та її очільником – Путіним.

Втім, ситуація в країна склалася неоднозначна. В парламенті країни багато місяців не могли створити коаліцію. Президент Додон, за законом, мав його розпустити, але не зробив цього. Днями за це Конституційний суд відсторонив його від виконання обов’язків президента.

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Виконувати обов’язки глави держави після відсторонення Додона почав чинний на той час прем’єр Павел Філіп, якого підтримують олігархи разом з Плахотнюком. Філіп оголосив дострокові вибори у вересні. Тим часом парламент швиденько призначив новий коаліційний уряд, що складається з представників проросійської соціалістичної партії Додона та проєвропейської політичної сили АКУМ на чолі з Маєю Санду.

Уряд Санду визнали Європа та Америка. Тепер обидва кабміни діють одночасно та звинувачують один одного у нелегітимності. Напередодні вони одночасно провели засідання – кожен своє. Уряд Санду звільнив топ-чиновника поліції за службу кримінальному олігархічному режиму. Про що йшлося на засіданні уряду Філіпа, тримають у таємниці.

Україні тим часом доводиться вдаватися до запобіжних заходів. МЗС наголошує, що Росія може використати Молдову як плацдарм. А Служба безпеки України посилила контроль кордонів, бо через Україну до Молдови їдуть радикально налаштовані росіяни.

До слова, Україна посилила контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою.

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