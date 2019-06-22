Забруднюючих речовин в повітрі в Києві стане менше ближче до кінця червня.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що ситуація з якістю повітря в Києві покращиться в останні дні червня.

На даний момент кількість діоксиду азоту NO2 і формальдегіду б’є рекорди.

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Рятувальники зазначили, що забрудненість повітря сталася через спеку та відсутність опадів.

Також на ситуацію впливає автотранспорт. На вихідних повітря стає чистішим через те, що люди рідше користуються автомобілями або їдуть з міста на кілька днів.

Раніше повідомлялося, що в Києві діоксид азоту в повітрі в шість разів перевищує норму.