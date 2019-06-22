PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Рятувальники розповіли, коли у Києві покращиться повітря

Забруднюючих речовин в повітрі в Києві стане менше ближче до кінця червня.

загрязнение воздуха

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що ситуація з якістю повітря в Києві покращиться в останні дні червня.

На даний момент кількість діоксиду азоту NO2 і формальдегіду б’є рекорди.

Читайте: Забруднення повітря у Києві перевищує норми

Рятувальники зазначили, що забрудненість повітря сталася через спеку та відсутність опадів.

Також на ситуацію впливає автотранспорт. На вихідних повітря стає чистішим через те, що люди рідше користуються автомобілями або їдуть з міста на кілька днів.

Раніше повідомлялося, що в Києві діоксид азоту в повітрі в шість разів перевищує норму.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Йшла по переходу між станціями: у київському метро померла жінка
У Києві на 12 годин перекриють рух транспорту в районі Шулявки
На 120 людей два туалети: умови та ціни у нелегальних хостелах Києва
У Києві група переселенців з Донбасу організувала канал фінансування “ДНР”
На концерті Макса Коржа сталася масова бійка
У Києві через спеку діоксид азоту у повітрі у шість разів перевищує норму
Метро в Києві відновило роботу після “мінувань”
Концерт Макса Коржа в Києві: прем’єра пісні та фаєр-шоу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка