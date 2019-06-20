На вихідних, 22-23 травня, в Україні триматиметься спекотна погода, на заході країни пройдуть дощі з грозами.

В Україні на вихідних спека не відступить, очікується до 35 градусів.

У суботу, 22 травня, дощі з грозами охоплять західну Україну. Там вдень до 27°, вночі 16-19°.

На решті території країни без опадів. Найспекотніше на півдні, там вдень стовпчики термометрів покажуть 35°, вночі прохолодніше – до 19-22°.

На сході України вдень 32-34°, вночі до 16°.

У Києві у суботу буде 31-33° вдень і 19-21° вночі.

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У неділю, 23 травня, грозові дощі охоплять захід України. Там вдень до 27 градусів, вночі 15-17 градусів.

На сході країни 30-35 вдень і 16-20 вночі.

У південних областях до 35 градусів вдень, вночі 20-23°.

У Києві у неділю без опадів, вдень стовпчики термометрів покажуть 30-32°, вночі 19-21°.

До речі, лікарі дали рекомендації, як пити воду у спеку, щоб уникнути несприятливих наслідків для здоров’я.