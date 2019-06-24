Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що протягом найближчого року ціни на проїзд у столичному метро не зростуть.

Київська влада не планує у найближчий рік підвищувати вартість проїзду у метрополітені.

– У найближчий рік не плануємо. Ми дуже сподіваємось, що гривня не впаде, але хочу нагадати, що проїзд у київському метро є одним із найдешевших у світі, і це не таємниця, – заявив мер Києва Віталій Кличко.

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Він також сказав, що для запуску метро на Троєщину потрібно кілька років.

Нагадаємо, з 1 листопада 2019 року у Київському метрополітені діятимуть лише картки метро, проїзні, електронні квитки та банківські картки.