Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що протягом найближчого року ціни на проїзд у столичному метро не зростуть.
Київська влада не планує у найближчий рік підвищувати вартість проїзду у метрополітені.
– У найближчий рік не плануємо. Ми дуже сподіваємось, що гривня не впаде, але хочу нагадати, що проїзд у київському метро є одним із найдешевших у світі, і це не таємниця, – заявив мер Києва Віталій Кличко.
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Він також сказав, що для запуску метро на Троєщину потрібно кілька років.
Нагадаємо, з 1 листопада 2019 року у Київському метрополітені діятимуть лише картки метро, проїзні, електронні квитки та банківські картки.
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