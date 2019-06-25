Перша зарплата Володимира Зеленського на посаді президента України склала 12 727 грн.
Зарплата президента України Володимира Зеленського за травень склала 12 727 грн.
Інформацію про те, скільки отримує Зеленський оприлюднила Адміністрація президента.
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У травні 2019 року зарплата президента була нарахована без надбавок і премій. З неї утримано 2 481 грн зборів і податків.
До речі, прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заробляє 15 720 грн на місяць.
Джерело: Фактор
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