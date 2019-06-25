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Факти / Україна

Без надбавок і премій: перша зарплата Зеленського на посаді президента

Перша зарплата Володимира Зеленського на посаді президента України склала 12 727 грн.

Без надбавок і премій: перша зарплата Зеленського на посаді президента

Зарплата президента України Володимира Зеленського за травень склала 12 727 грн.

Інформацію про те, скільки отримує Зеленський оприлюднила Адміністрація президента.

Читайте: Середня зарплата в Україні перевищила 10,2 тис. грн

У травні 2019 року зарплата президента була нарахована без надбавок і премій. З неї утримано 2 481 грн зборів і податків.

До речі, прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заробляє 15 720 грн на місяць.

Джерело: Фактор

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