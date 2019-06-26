На засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про підвищення пенсій для українців з великим стажем, але невеликою зарплатою.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення з 1 липня пенсій для українців з великим стажем, але невеликою зарплатою.

За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, пенсії у цієї категорії громадян становитимуть не менше 2 тис. грн.

Всього підвищення виплат торкнеться 2,5 млн пенсіонерів з великим стажем.

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Підвищені пенсії отримуватимуть чоловіки зі стажем понад 35 років і жінки зі стажем більше 30 років.

До слова, Конституційний суд визнав неконституційним встановлення мінімального віку для виходу на пенсію за вислугу років.