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Факти / Україна / Суспільство

Підвищення пенсій з 1 липня: кому і на скільки

На засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про підвищення пенсій для українців з великим стажем, але невеликою зарплатою.

Пенсія

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення з 1 липня пенсій для українців з великим стажем, але невеликою зарплатою.

За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, пенсії у цієї категорії громадян становитимуть не менше 2 тис. грн.

Всього підвищення виплат торкнеться 2,5 млн пенсіонерів з великим стажем.

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Підвищені пенсії отримуватимуть чоловіки зі стажем понад 35 років і жінки зі стажем більше 30 років.

До слова, Конституційний суд визнав неконституційним встановлення мінімального віку для виходу на пенсію за вислугу років.

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