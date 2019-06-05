КСУ визнав неконституційним встановлення мінімального віку для нарахування пенсії за вислугу років.

Конституційний суд визнав неконституційними положення пункту А статей 54 і 55 закону Про пенсійне забезпечення.

Положенням було встановлена додаткове умова для призначення пенсії за вислугу років по досягненню 50 років для працівників льотного і льотно-випробного складу, і 55 років для працівників освіти, охорони здоров’я, соцзабезпечення, артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів.

Відповідно до закону, пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, робота яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання пенсійного віку.

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Виходячи з цього випливає, що втрата працездатності не пов’язана з досягненням працівником певного віку і не може бути умовою для призначення пенсії за вислугу років.

КСУ виходить з того, що встановлення додаткової умови для призначення пенсії за вислугу років до досягнення віку 50 років і 55 років зрівнює права на соціальний захист.

Також в КСУ відзначають, що підвищення пенсійного віку на п’ять років для жінок, збільшення на п’ять років загального та спеціального стажу роботи здійснювалося без урахування юридичної природи призначення пенсії за вислугу років, визначеної законом.

Рішення суду є обов’язковим і не підлягає оскарженню.

До речі, 14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади голови суду.

Джерело: КСУ