Кабмін України схвалив пілотний проект з доставки окремим категоріям осіб Ощадбанком пенсій додому.

Кабмін схвалив реалізацію пілотного проекту з доставки пенсій додому. Вона діє для окремої категорії осіб, а саме для:

громадян з інвалідністю 1-ї групи,

осіб, які за приписом лікаря не здатні до самообслуговування,

людей, які досягли 80 років,

осіб, які проживають у населених пунктах, де відсутні банківські відділення.

Компенсувати витрати на доставку будуть територіальні органи Пенсійного фонду, які здійснюють виплату пенсії.

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До 1 січня 2020 року Пенсійний фонд повинен надати звіт щодо реалізації пілотного проекту.

До речі, виплата пенсії та грошової допомоги населенню у 2019 році здійснюється через Укрпошту.