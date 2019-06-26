Росія заявила, що звільнить військовополонених моряків, якщо Київ судитиме їх за законами РФ.

Російська Федерація заявила, що готова передати військовополонених українських моряків, якщо отримає від Києва письмові гарантії про те, що українців судитимуть за російськими законами.

Відповідну пропозицію Міністерства закордонних справ РФ в українському МЗС назвали неприйнятною, так як це загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітету військових кораблів.

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Київ вимагає від Москви без умов виконати рішення Міжнародного трибуналу з морського права і звільнити захоплених 24 українських моряків.

Нагадаємо, Росія заявила, що не стане виконувати рішення суду ООН щодо військовополонених українських моряків.