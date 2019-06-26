PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У чоловіка конфіскували яхту через несплату аліментів

У киянина конфіскували яхту через несплату аліментів. Судно продадуть з аукціону.

У чоловіка конфіскували яхту через несплату аліментів

Міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що в Києві у чоловіка конфіскували самохідну вітрильну яхту, щоб погасити заборгованість по аліментах своїй дитині.

Всього борг склав 123 475 грн.

Читайте: Борги по аліментах: як змусити платити

Також стягненню підлягає штраф у розмірі 50% від суми боргу, тобто понад 60 тис. грн.

Загальний розмір заборгованості склав майже 184 тис. грн.

Петренко додав, що з 6 лютого 2018 року стягнуто 7,3 млрд грн аліментів на користь 925 тис. дітей.

Раніше Факти ICTV писали, як подати на аліменти.

Джерело: Мін’юст

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як подати на аліменти: документи та розміри виплат
Україна повернула $3 млн у справі Януковича
Примусові роботи чи тюрма: як карають неплатників аліментів
Борги по аліментах: як змусити платити
Мін’юст вимагає повернути 113 засуджених українців у РФ і Криму
Гусь іде на вибори: інструкція від Мін’юсту, як проголосувати
Рак бронхів, легень і яєчників. Чому в Україні не заборонять азбест
В Україні хочуть скасувати довічне ув’язнення для жінок
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка