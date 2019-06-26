У киянина конфіскували яхту через несплату аліментів. Судно продадуть з аукціону.
Міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що в Києві у чоловіка конфіскували самохідну вітрильну яхту, щоб погасити заборгованість по аліментах своїй дитині.
Всього борг склав 123 475 грн.
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Також стягненню підлягає штраф у розмірі 50% від суми боргу, тобто понад 60 тис. грн.
Загальний розмір заборгованості склав майже 184 тис. грн.
Петренко додав, що з 6 лютого 2018 року стягнуто 7,3 млрд грн аліментів на користь 925 тис. дітей.
Раніше Факти ICTV писали, як подати на аліменти.
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