Дочасним виборам 21 липня таки бути. Цього тижня Конституційний суд не залишив опонентам перегонів поля для маневру, визнавши президентський указ про розпуск Ради конституційним. Начебто за таке рішення проголосували 11 суддів, 5 були проти. Хоча політичні сили не надто й сумнівалися у цьому. І масово несли документи в ЦВК.

В останні дні реєстрації в комісії виникли неймовірні черги бажаючих потрапити у парламент. Претендентів на мандат не зупинила навіть інформація про те, що будинок виборчої комісії заміновано.

Чи не найдовший виборчий список – у лідера перегонів – партії Слуга народу. Загалом 400 кандидатів – 201 балотується в загальнодержавному окрузі і 199 у мажоритарних. Хоча він, кажуть, не остаточний.

Найбільше сюрпризів серед кандидатів-мажоритарників. Чого вартий лише екс-футболіст національної збірної Артем Федецький, якого кинули просто під танк на округ Львівщини. Адже там його головний конкурент – фігурант антикорупційних розслідувань, нардеп трьох скликань Богдан Дубневич.

Ще один несподіваний кандидат від команди Зе – популярний гуморист та шоумен Сергій Сивохо. Він балотується в Костянтинівці на Донеччині. І теж має непростого суперника – опоблоківця Бориса Колеснікова.

Не обійшлось без сюрпризів і в Опозиційному блоці. Під час подачі документів до ЦВК із першої п’ятірки списку зник Вадим Новинський. Він начебто балотуватиметься на окрузі в Маріуполі. Головним козирем у політсилі вважають наявність у списку багатьох міських голів.

А от список Батьківщини після партійного з’їзду змін не зазнав. Її лідер Юлія Тимошенко прийшла до ЦВК у супроводі вже заявленої команди. Серед якої Валентин Наливайченко, Сергій Власенко, Олена Кондратюк та інші. А загалом у партійному списку 206 кандидатів.

Битва за округи: кого побачимо у новій Верховній Раді

У списку партії Голос 175 кандидатів. Серед відомих публічних облич журналіст Рахманін і шоумен Притула. Перед реєстрацією команда Вакарчука вирішила продемонструвати, що готова долати парламентську дистанцію.

Європейська солідарність розраховує отримати в Раді щонайменше сто депутатських мандатів. Принаймні, документи саме на стількох кандидатів списку особисто приніс до Центрвиборчкому лідер партії Петро Порошенко – разом з дружиною Мариною.

Серед імен там, зокрема, два віце-прем’єри – Павло Розенко та В’ячеслав Кириленко. Хоча, згідно із соцопитуваннями, їм дали непрохідні місця. А також дві фронтовички – Вікторія Сюмар і Тетяна Чорновол. Ну і одну кандидатку, голову Васильківської райради Баласинович, яка йшла під 30 номером, екстрено евакуювали зі списку. Після скандального відео, що з’явилося у мережі.

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Не менша армія претендентів і серед мажоритарників. І тут теж чимало відомих облич. Навіть 82-річний екс-градоначальник Києва Олександр Омельченко знову рветься у бій. І каже, що не має конкурентів.

Переобратись до Ради саме на округах Києва хочуть чи не найбільше нардепів: Леонід Ємець, Борислав Береза, Олександр Третьяков, проти якого конкуренти виставили клонів, причому братів Третьякових. Але і у столиці досвідченим бійцям можуть завадити маловідомі Слуги народу.

Найгрошовитішою та найзапеклішою очікується битва на 94 окрузі Київщини. Проти одіозного соратника попереднього президента Ігоря Кононенка там йде не менш одіозний екс-радикал Мосійчук. А також відомий журналіст Дубінський від партії Слуга народу. Хоча проти останнього вже висунули двох журналістів і двох однофамільців та ще й від дивних організацій під назвою Слуга народу. Щоправда, така ситуація, кажуть експерти, по всій країні.

Знову в тренді на цих перегонах і сімейні підряди. Так, на своїй вотчині Закарпатті всі округи розібрали брати Балоги – Віктор, Іван, Павло та ще й двоюрідний Василь Петьовка. А в Києві син Анатолія Гриценка Олексій, який конкуруватиме зі свободівцем Ігорем Мірошниченком.

Знову прориваються в Раду й фігуранти бурштинової справи – Максим Поляков на Кіровоградщині та Борислав Розенблат у Житомирі. Повернутися у велику політику через округ на Донеччині також сподівається екс-глава адміністрації Януковича Андрій Клюєв, який вже 5 років мешкає у Росії. Тобто формально йому мають відмовити в реєстрації. Але є запасний варіант – через суд. Як у випадку із колишнім нардепом Онищенком. Судді зобов’язали ЦВК зареєструвати його, оскільки останні роки він перебував за кордоном не просто так, а виявляється, представляв українську збірну з кінного спорту.

І цей список можна ще довго продовжувати: нардепи, спортсмени, артисти та журналісти. Вже зовсім скоро остаточно дізнаємося всіх, кому ЦВК дала дозвіл на старт, а кого забракувала.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли в Україні парламентські вибори.