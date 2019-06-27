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Факти / Україна / Політика

Батьківщина Юлії Тимошенко – 5 фактів про партію

ВО Батьківщина на чолі з Юлією Тимошенко бере участь у позачергових виборах до Верховної Ради. Факти ICTV зібрали п’ять головних фактів про партію.

Партія Бвтьківщина

Юлія Тимошенко зі своєю партією ВО Батьківщина іде на парламентські вибори 2019.

Серед головних її обіцянок – розробка плану дій для членства у НАТО, переговори за формулою Будапешт+ для врегулювання конфлікту на Донбасі, скасування 37 податків і зборів, підвищення соцстандартів, обов’язкове медичне страхування і повернення виплат на народження дитини.

Головні п’ять фактів про партію – у матеріалі Фактів ICTV.

1. Батьківщина йде на парламентські вибори з партією Основа Сергія Тарути.

Партія Основа вирішила об’єднати зусилля з Батьківщиною на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

Сергій Тарута, який на минулих виборах президента підтримував Юлію Тимошенко, упевнений, вона також є достойною кандидатурою на пост прем’єр-міністра.

2. Створення коаліції дій на базі Нового курсу.

Юлія Тимошенко закликала проєвропейські партії до об’єднання для створення у парламенті коаліції дій на базі Нового курсу партії. Результат обіцяє вже за перші 100 днів.

– Ми хочемо запропонувати новий курс як основу коаліційної угоди. Якщо люди перші 100 днів після виборів у парламент і формування уряду не відчують результатів – це буде означати знову втрачений час. Треба діяти, – сказала вона.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019: список партій

3. Батьківщина не працюватиме в опозиції.

Якщо партії Слуга народу вдасться сформувати однопартійну коаліцію після парламентських виборів – Батьківщина не піде в опозицію до нової влади.

4. Всеукраїнське об’єднання Батьківщина – № 3 у виборчому бюлетені.

ЦВК провела жеребкування політичних партій, щоб визначити їхні номери у виборчих бюлетенях. У результаті – партія ВО Батьківщина отримала третій номер.

5. Батьківщину підтримують 7,3% виборців.

За даними опитування  Соціологічної групи Рейтинг, яке проводилося 8-12 червня, партію ВО Батьківщина підтримують 7,3% українців, тобто вона долає прохідний бар’єр. Політсила четверта у списку вподобань українців.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко після з’їзду оприлюднила список Батьківщини з 50 кандидатів у народні депутати.

Фото: Батьківщина

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