Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування на позачергових парлментських виборах.

Текст виборчого бюлетеня друкується лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200х600 мм у блакитно-сірому кольорі.

Бюлетенів виготовлено на 0,5% більше, ніж є потенційних виборців. ЦВК затвердила форму і тексти бюлетенів для голосування у 199 одномандатних виборчих округах.

Залежно від кількості кандидатів у народні депутати, зареєстрованих в ОВО, виборчі бюлетені виготовляються за різними розмірами, а саме:

до 6 кандидатів – розміром 200 х 200 мм;

до 11 кандидатів – розміром 200 х 300 мм;



до 18 кандидатів – розміром 200 х 400 мм;

до 33 кандидатів – розміром 200 х 600 мм;

до 50 кандидатів – розміром 200 х 800 мм.

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У бюлетені для голосування в ОВО, зокрема порядок прізвищ йтиме за алфавітом. У випадку абсолютно ідентичних особистих даних відповідних кантидатів розмістять у порядку зростання дат народження.

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням Соціологічної групи Рейтинг, до парламенту можуть пройти п’ять партій.