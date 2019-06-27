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ЦВК затвердила форму і текст бюлетеня

Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування на позачергових парлментських виборах.

ЦВК затвердила форму і текст бюлетеня

Текст виборчого бюлетеня друкується лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200х600 мм  у блакитно-сірому кольорі.

Бюлетенів виготовлено на 0,5% більше, ніж є потенційних виборців. ЦВК затвердила форму і тексти бюлетенів для голосування у 199 одномандатних виборчих округах.

Залежно від кількості кандидатів у народні депутати, зареєстрованих в ОВО, виборчі бюлетені виготовляються за різними розмірами, а саме:

  • до 6 кандидатів – розміром 200 х 200 мм;
  • до 11 кандидатів – розміром 200 х 300 мм;
  • до 18 кандидатів – розміром 200 х 400 мм;
  • до 33 кандидатів – розміром 200 х 600 мм;
  • до 50 кандидатів – розміром 200 х 800 мм.

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У бюлетені для голосування в ОВО, зокрема порядок прізвищ йтиме за алфавітом. У випадку абсолютно ідентичних особистих даних відповідних  кантидатів розмістять у порядку зростання дат народження.

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням Соціологічної групи Рейтинг, до парламенту можуть пройти п’ять партій.

Джерело: ЦВК

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