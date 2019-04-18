Ями по коліна та понівечені тротуари: дніпряни самотужки ремонтують дороги
Ями до коліна та понівечені тротуари – так виглядають чи не більшість внутрішньо квартальних доріг і шляхів у приватному секторі Дніпра. Після дощів подекуди утворюється суцільне болото й люди змушені ходити по газонах.
Житловий масив Перемога – чи не найбільший в місті. Тут мешкають десятки тисяч людей. Потік транспорту величезний. На в’їзді майже в кожне подвір’я – справжні американські гірки.
Місцеві кажуть: дороги ремонтують частково і лише тоді, як кабінети депутатів вони беруть штурмом. Все інше – лягає на плечі городян.
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Чисельні звернення городян не допомагають, тож часто люди самі укладають асфальт на своїх вулицях. На ділянку метрів з 10 завдовжки пішло близько 6 тис. грн. Та, кажуть, що це крапля в морі – ремонту потребують дороги ледь не на кожній вулиці.
Відповідати за стан доріг мають депутати, які закріплені за районами. Щорічно з міського бюджету вони дістають по 2 млн. грн. на благоустрій. Однак замість ремонту доріг, частіше обирають фарбування лавочок або заміну лампочок.
Якщо в приватному секторі та на масивах ситуація критична, то основні автошляхи Дніпра активно ремонтують. Цьогоріч на це з міського бюджету виділили 300 млн. грн. Цього вистачить, щоб провести роботи щонайменше на 30 дорогах.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Тернопільщині активіста оштрафували за ремонт дороги.