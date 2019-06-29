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Факти / Україна

Зустріч Трампа і Путіна: питання українських моряків зробили пріоритетним

Президент США Дональд Трамп порушував питання українських моряків на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, однак рішення наразі не ухвалили.

Трамп Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що глава США Дональд Трамп зробив питання українських моряків пріоритетним під час зустрічі лідерів країн.

За його словами, зараз немає рішення щодо полонених українських моряків.

– Цю тему порушували – я не пам’ятаю, на обіді або під час нашої зустрічі. Але президент США зробив цю тему однією із пріоритетних під час нашого спілкування на G20, – сказав Путін.

Читайте: Зустріч Трампа і Путіна на G20: як пройшла і про що говорили

Президент Росії додав, що зараз потрібно дочекатися закінчення суду над українськими моряками і вже потім вирішувати це питання.

До слова, спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер назвав пропозицію РФ щодо українських моряків образою правосуддя.

Джерело: Интерфакс

Фото: Getty Images

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