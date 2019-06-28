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Зустріч Трампа і Путіна на G20: як пройшла та про що говорили

На саміті G20 в Японії пройшла зустріч президент США Дональда Трампа та очільника РФ Володимира Путіна.

Зустріч Трампа і Путіна на G20: як пройшла та про що говорили

В Осаці (Японія) в рамках саміту G20 пройшла зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна.

Під час переговорів вони обговорили теми Ірану, України, Сирії, Венесуели та домовилися продовжити переговори щодо сучасної моделі контролю над озброєннями.

– Президенти домовилися, що дві країни продовжать дискусії щодо моделі контролю над озброєннями 21-го століття, яка, як заявив президент Трамп, повинна включати Китай, – заявили у прес-службі Білого дому.

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Зустріч Путіна і Трампа тривала 1 год. 20 хв.

До слова, перед початком переговорів журналісти запитали Трампа, чи звернеться він до очільника РФ із закликом не втручатися у вибори президента США.

– Не втручайтеся у вибори, будь ласка, – звернувся Трамп до Путіна.

Після чого обидва почали усміхатися.

Про що говорили Трамп і Путін?

Раніше Факти ICTV писали, що Адміністрація США розглядає можливість введення санкцій проти Північного потоку-2.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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