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Факти / Україна / Політика

Парасюк програв апеляцію і не зможе балотуватися у Раду

Володимир Парасюк програв апеляцію в суді та не зможе балотуватися у нардепи на дострокових виборах до Верховної Ради.

Парасюк програв апеляцію і не зможе балотуватися у Раду

Позафракційний депутат Володимир Парасюк не зможе взяти участь на дострокових виборах до Верховної Ради.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду підтвердив законність відмови Центральної виборчої комісії реєструвати його кандидатуру через порушення в оформленні пакету документів.

Про це Володимир Парасюк повідомив у Facebook.

– Ну що, друзі, ми програли і апеляцію, – написав нардеп.

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Також він заявив, що не погоджується з рішенням суду та не залишить суспільно-політичну діяльність.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала вісім кандидатів у нардепи з прізвищем Зеленський.

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