Павло Клімкін йде у політичну відпустку та закликає приєднуватися до його команди.
Павло Клімкін заявив про те, що йде у політичну відпустку з метою побудувати свою команду.
Міністр закордонних справ України наголосив, що не чекатиме рішення про свою відставку, яке повинна ухвалити Верховна Рада.
– Усіх, кого не влаштовує сучасний політичний бардак, адресую заклик – приєднуйтеся, – додав Клімкін.
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Він також підкреслив, що в Україні усі єдині в бажанні того, щоб Росія відпустила військовополонених українських моряків.
Як відомо, питання про звільнення Клімкіна має сьогодні, 1 липня, розглянути парламентський комітет.
Фото: МЗС України
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