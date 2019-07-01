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Факти / Україна / Політика

Клімкін не чекатиме рішення Ради і йде у політичну відпустку

Павло Клімкін йде у політичну відпустку та закликає приєднуватися до його команди.

Клімкін не чекатиме рішення Ради і йде у політичну відпустку

Павло Клімкін заявив про те, що йде у політичну відпустку з метою побудувати свою команду.

Міністр закордонних справ України наголосив, що не чекатиме рішення про свою відставку, яке повинна ухвалити Верховна Рада.

– Усіх, кого не влаштовує сучасний політичний бардак, адресую заклик – приєднуйтеся, – додав Клімкін.

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Він також підкреслив, що в Україні усі єдині в бажанні того, щоб Росія відпустила військовополонених українських моряків.

Як відомо, питання про звільнення Клімкіна має сьогодні, 1 липня, розглянути парламентський комітет.

Фото: МЗС України

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