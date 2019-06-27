У 2019 році кількість бюджетних місць для бакалаврів зросла на 899.

Загалом же Кабмін затвердив держзамовлення у 2019 році на рівні 182 тис. 567 місць, з яких 161 тис. 794 – на денну форму навчання.

Розподіл бюджетних місць за освітніми рівнями:

36 тис. 732 – молодший спеціаліст (33,7 тис. денна форма);

79 тис. 854 місця – бакалавр (72,6 тис. денна форма);

55 тис. 379 місць – магістр (45,6 тис. денна форма).

У Міносвіти наголошують, що, формуючи держзамовлення, орієнтувалися на потреби ринку праці.

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Наразі затребувані інженерні спеціальності та природничо-математичного спрямування, а також вчителі.

– Водночас ми зменшуємо замовлення на так звані кон’юнктурні спеціальності, наприклад, зменшено кількість бюджетних місць для підготовки політологів та фінансистів, – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Найбільші зміни у держзамовленні цього року за освітнім ступенем Магістр для вступників на основі диплома бакалавра – кількість місць скоротилася на 11,0%. Це зумовлено зменшенням кількості випускників ВНЗ, які здобули ступінь бакалавра у 2019 році.

Нагадаємо, що основна сесія ЗНО почалася 21 травня тестуванням з математики, а закінчилася 13 червня, тестуванням з хімії.

Фото: УЦОЯО