У Харкові співробітники СБУ затримали двох чиновників оборонного держпідприємства Завод імені Малишева на отриманні хабара.
Двоє чиновників Заводу імені Малишева в Харкові затримані через систематичне отримання хабарів від здачі оренду приміщень оборонного держпідприємства.
Співробітники СБУ з’ясували, що начальник одного з відділів та інспектор вимагали гроші у підприємців.
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Вони вимагали щоквартально платити гроші і істотно знижували офіційну суму оренди.
Чиновники були затримані у робочих кабінетах після отримання грошей за три місяці.
У них була виявлена і вилучена частина грошей.
Двох чиновників оборонного держпідприємства затримали на хабарах / 2 фотографии
Нагадаємо, екс-голову Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО підозрюють у привласненні 22 млн грн з бюджету.
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