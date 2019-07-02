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Факти / Україна

Двох чиновників оборонного держпідприємства затримали на хабарах

У Харкові співробітники СБУ затримали двох чиновників оборонного держпідприємства Завод імені Малишева на отриманні хабара.

Двох чиновників оборонного держпідприємства затримали на хабарах

Двоє чиновників Заводу імені Малишева в Харкові затримані через систематичне отримання хабарів від здачі оренду приміщень оборонного держпідприємства.

Співробітники СБУ з’ясували, що начальник одного з відділів та інспектор вимагали гроші у підприємців.

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Вони вимагали щоквартально платити гроші і істотно знижували офіційну суму оренди.

Чиновники були затримані у робочих кабінетах після отримання грошей за три місяці.

У них була виявлена і вилучена частина грошей.

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Двох чиновників оборонного держпідприємства затримали на хабарах / 2 фотографии

Нагадаємо, екс-голову Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО підозрюють у привласненні 22 млн грн з бюджету.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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