У Харкові співробітники СБУ затримали двох чиновників оборонного держпідприємства Завод імені Малишева на отриманні хабара.

Двоє чиновників Заводу імені Малишева в Харкові затримані через систематичне отримання хабарів від здачі оренду приміщень оборонного держпідприємства.

Співробітники СБУ з’ясували, що начальник одного з відділів та інспектор вимагали гроші у підприємців.

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Вони вимагали щоквартально платити гроші і істотно знижували офіційну суму оренди.

Чиновники були затримані у робочих кабінетах після отримання грошей за три місяці.

У них була виявлена і вилучена частина грошей.









Двох чиновників оборонного держпідприємства затримали на хабарах / 2 фотографии

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