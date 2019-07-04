Батьківщина оприлюднили імена кандидатів, яких партія підтримує у столиці.

4 липня, в Центрі захисту киян Тимошенко заявила, що оновлена команда Батьківщини у Києві продовжуватиме працювати на захист інтересів українців, що для Партії є найвищою цінністю.

– Хочу сказати молодій, сильній і патріотичній команді – в добрий час. Перемог! Щоб все у вас було за законами Творця, справедливо, а люди ніколи не змогли вам докорити. Ви мусите служити людям і Україні, – сказала Юлія Тимошенко під час представлення оновленої команди Батьківщини у Києві, що відбулось у Центрі захисту киян.

Політик, наголосила, що Центр захисту киян працює вже понад 1,5 роки, і був покликаний надавати безкоштовну допомогу у вирішенні проблемних питань для людей, і за цей час надав суттєву підтримку населенню щодо різних питань. А крім того, на базі Центру було за цей час було зібрано професійну і освічену молоду команду, яка увійшла в лави Партії ВО Батьківщина.

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З огляду на ту роботу, яку провів Центр захисту киян, на вміння консолідувати потенціал експертного середовища та громадську підтримку, Тимошенко запропонувала голові ЦЗК очолити Київську партійну команду та провести оновлення партійної організації в Києві. Вона представила нового голову київської міської партійної організації ВО Батьківщина – Віталія Нестора.

– Це – чудова команда людей, яка віддавала частину свого життя людям, і довела, що для них і люди, і Україна – небайдужі. І на базі цієї нової і молодої команди, а також за участі досвідчених людей, ми формуємо нашу київську команду, – сказала Голова Партії ВО Батьківщина.

На сайті партії оприлюднили імена кандидатів, яких підтримує Батьківщина в столиці:

211 округ – Мешковський Кирило Едуардович

212 округ – Нестор Віталій Романович

213 округ – Биструшкін Ярослав Олександрович

214 округ – Бузницький Василь Юрійович

215 округ – Юранська Юлія Дмитрівна

216 округ – Ковальчук Михайло Миколайович

217 округ – Сорока Іван Миколайович

219 округ – Якименко Наталя Миколаївна

220 округ – Дідовець Юрій Вікторович

221 округ – Слюсарев Іван Олександрович

223 округ – Гоцький Микола Миколайович

Нагадаємо, Батьківщина оприлюднила список з 50 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня.