У метро, тролейбусах, автобусах і трамваях Києва тепер можна розплатитися єдиним електронним квитком. Така система оплати проїзду поки працює у тестовому режимі. Як користуватися е-квитком і чи можна його здати – розкажуть Факти ICTV.

Електронний квиток спрощує оплату проїзду в транспорті. Е-квиток успішно запустили в Житомирі, Тернополі, Білій Церкві, Мукачеві та Немішаєві, а в Києві така система поки працює у тестовому режимі.

Але з 1 листопада 2019 року вона запрацює повноцінно, і розплатитися у метро, тролейбусі, автобусі чи трамваї можна буде за допомогою пластикової карти або одноразового квитка з QR-кодом.

Де придбати, поповнити і як користуватися е-квитком

У столичному транспорті вже встановлено 1,2 тис. пристроїв для зчитування квитка. Щоб розплатитися за поїздку, потрібно просто піднести безконтактну картку до валідатора та дочекатись підтвердження оплати.

Електронні картки продаються у касах метрополітену, Київпастрансу, а також кіосках Преса, Турінфо, Т-кіосках. Її ціна – 50 грн, а одна поїздка – 8 грн. При цьому діють знижки – якщо придбати на 50 поїздок, вартість однієї знижується до 6,5 грн.

Поповнити е-квиток можна за допомогою банківської карти в особистому кабінеті киянина на сайті my.kyivcity.gov.ua або Portmone, а також у боксах самообслуговування.

Одноразові квитки з QR-кодом продаються в автоматах на зупинках, кіосках і банківських терміналах або ж у кабінеті киянина.

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Як здати електронний квиток

Здати е-квиток не можна – він поверненню не підлягає. Але ним можна скористатися, коли вам знову знадобляться послуги громадського транспорту.

Важливе зауваження! Якщо не користуватися карткою більше року – всі невикористані поїздки згорять. Але варто оплатити проїзд на 364-й день з дати останньої поїздки, і термін її дії знову продовжиться на цілий рік.

У разі втрати електронного квитка, його можна заблокувати зателефонувавши на гарячу лінію (044) 366 55 55. Тоді всі оплачені поїздки не загубляться – їх перенесуть на нову карту.

Нагадаємо, з травня 2019 року користувачі смартфонів на базі iOS – власники транспортних карт Kyiv Smart Card – мають можливість додати електронний квиток в Apple Wallet.

Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА