Портові служби Гібралтару затримали нафтовий танкер Grace 1, на якому знаходяться українці.

Іранський нафтовий танкер Grace 1, на борту якого знаходяться українці, затримали портові служби Гібралтару за підозрою у перевезенні сирої нафти в Сирію.

Директору департаменту консульської служби МЗС Василю Кириличу підтвердили, що на борту танкера дійсно знаходяться громадяни України.

Всього на борту корабля знаходиться 28 членів екіпажу.

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Місцеві правоохоронці розглядають членів екіпажу танкера як свідків.

До слова, з акваторії стоянки судів Генмол у Керчі зникли українські кораблі, які захопила ФСБ Росії.