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Факти / Україна

Волкер назвав ключ до миру на Донбасі

Ключем до завершення війни на Донбасі є виведення армії РФ з території України.

Волкер назвав ключ до миру на Донбасі

Ключовим моментом у завершенні війни на Донбасі є виведення російської армії з цих територій.

Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, коментуючи п`яту річницю звільнення Краматорська і Слов`янська від російських бойовиків.

Щойно російські сили вийдуть з території України, “мир запанує і життя стане кращим для місцевого населення”, підкреслив він.

Читайте: Герої загинули недарма: Зеленський про втрати на Донбасі

Як повідомлялося, раніше Волкер засудив обстріл санітарного автомобіля сил ООС у районі Водяного.

Фото: Dreamstime

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