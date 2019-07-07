Російський телеканал Россия24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною.

Російський канал Россия24 повідомив про проведення телемосту Треба поговорити з Україною.

Він відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne.

За словами ведучого програми Вести недели Дмитра Кісельова, двогодинний телеміст Треба поговорити заплановано на 12 липня на 18.00.

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У відеоанонсі до телемосту Дмитро Кісельов заявив, що це буде відверта розмова між простими людьми та згадав досвід проведення подібного заходу між СРСР і США.

Одним із ведучих з боку Росії буде Андрій Малахов. Україну представлятиме ведучий та генеральний продюсер NewsOne Василь Голованов.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Росія блокує “хлібне перемир’я” на Донбасі.