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Факти / Світ / Росія

Дешева маніпуляція: реакція РНБО на “телеміст” з РФ

Україна повинна без зайвих емоцій реагувати на провокації Росії, зокрема на так званий телеміст Треба поговорити.

Дешева маніпуляція: реакція РНБО на “телеміст” з РФ

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що проведення так званого телемосту з Росією є “дешевою провокацією” і не має нічого спільного з мостом США-СРСР у 1986 році.

– Порівнювати це непорозуміння з мостом США-СРСР в 1986 році, між різними ідеологіями і пропагандистськими машинами – дешева маніпуляція. Зараз нам пропонують “з’єднати” внутрікремлівську пропаганду з її філією в Києві і видають це за “прорив” у відносинах між “братніми” народами, – сказав він.

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На його думку, Україна повинна реагувати впевнено і без зайвих емоцій, тому що кількість подібних провокацій збільшуватиметься.

– Нам потрібно тримати голову холодною. Працюємо над рішеннями, – додав він.

Нагадаємо, в ефірі російського телеканалу Россия 24 анонсували проведення телемосту Треба поговорити з Україною.

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