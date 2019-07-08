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Факти / Україна / Політика

Гройсман назвав головні загрози для нового парламенту

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що головною загрозою для роботи нового парламенту залишаються проросійські сили.

Гройсман назвав головні загрози для нового парламенту

Прем’єр-міністр України та лідер партії Українська стратегія Володимир Гройсман переконаний, що головною загрозою для нового парламенту залишаються проросійські сили.

– Росія продовжує нас обстрілювати та підривати нас зсередини. Вони забезпечили велику колону проросійських сил, навіть, протиукраїнських. Вони проти нас, як цілісної держави. У них є дуже чітке завдання і військове, і економічне, і політичне. Вони мають у короткостроковій перспективі розвалити країну, – заявив Володимир Гройсман.

Він додав, що вони нав’язують федералізацію, прямі вибори голів адміністрації, а це є шлях до знищення України.

– Наше завдання, аби майбутні парламент, який працюватиме 5 років був проукраїнським, – заявив лідер партії Українська стратегія.

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Він зазначив, що ці проросійські сили будуть присутні в українському парламентові.

– Вважаю, що вони мають достатній досвід і сили, аби підривати зсередини роботу Ради. Їх завдання створювати перманентні кризи, аби нам не вдалося досягти успіху, – заявив Володимир Гройсман.

До слова, очільник партії Слуга народу Дмитро Разумков не виключає, що новим прем’єр-міністром України після позачергових парламентських виборів може стати Володимир Гройсман.

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