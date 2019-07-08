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Факти / Україна / Політика

Лукашенко підтримав зустріч Зеленського з Путіним у Мінську

Олександр Лукашенко підтримує пропозицію Володимира Зеленського про проведення у Мінську міжнародної зустрічі з Володимиром Путіним і лідерами ще чотирьох країн.

Лукашенко підтримав зустріч Зеленського з Путіним у Мінську

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підтримує пропозицію українського колеги Володимира Зеленського про проведення у Мінську міжнародної зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним і лідерами ще чотирьох країн.

Про це йдеться у заяві прес-служби глави республіки.

Читайте: Пропозицію Зеленського щодо переговорів розглянуть – Пєсков

Як повідомлялося, Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією про зустріч на високому рівні щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Росії, України, Великої Британії, США, Німеччини і Франції.

Фото: Dreamstime

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