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Прес-служба Гройсмана пояснила, чому Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт з ЄС

У прес-службі Володимира Гройсмана прокоментували ситуацію, яка виникла з недопуском Іванни Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС.

Прес-служба Гройсмана пояснила, чому Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт з ЄС

Прес-секретар Володимира Гройсмана Василь Рябчук опублікував коментар щодо ситуації, яка виникла з недопуском віце-прем’єра з євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС.

Дуже дивно, що профільний урядовець не знає: склад делегації на саміт Україна – ЄС формує президент, а не Прем’єр-міністр, – йдеться у заяві.

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Василь Рябчук також оприлюднив лист глави Офісу президента Андрія Богдана до віце-прем’єра з євроінтеграції з проханням до 28 червня надіслати пропозиції щодо складу делегації України в саміті з ЄС.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС.

Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе

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