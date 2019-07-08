PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Санкції, війна і ВАКС: 8 тез із виступу Зеленського на саміті Україна-ЄС

Володимир Зеленський у своєму виступі за підсумками саміту Україна-ЄС говорив про європейське майбутнє, санкції проти Росії та шляхи завершення війни на Донбасі.

Санкції, війна і ВАКС: 8 тез із виступу Зеленського на саміті Україна-ЄС

Володимир Зеленський за підсумками саміту Україна-ЄС у понеділок у Києві зробив низку важливих заяв про європейське майбутнє нашої країни та ситуацію з війною на Донбасі.

Факти ICTV зібрали головні тези з виступу президента України.

  • Зеленський запропонував європейським партнерам провести спільне оцінювання виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, щоб вийти на новий рівень.
  • Президент України подякував ЄС за готовність виділити Україні другий транш Четвертої програми макрофінансової допомоги у розмірі €500 млн.
  • Зеленський анонсував повноцінний запуск Вищого антикорупційного суду 5 вересня.
  • Український лідер заявив, що секторальні та кримські санкції ЄС проти Росії будуть продовжені на 12 і 6 місяців відповідно.
  • Глава української держави вважає, що закінчити війну на Донбасі можливо тільки шляхом мирних переговорів.

Читайте: Зеленський внесе до Ради законопроект про люстрацію президента і депутатів

  • Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що за рік війна на Донбасі завершиться:

– Я хочу сподіватися, що за рік у нас вже не буде цієї війни.

  • Український лідер повідомив, що українська сторона очікує демонтажу фортифікаційних споруд з окупованої території для початку відновлювальних робіт мосту біля Станиці Луганської.
  • Президент України заявив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту російського газу територією України вже у вересні.

Нагадаємо, у рамках саміту Україна-ЄС, який відкрився 8 липня у Києві, було підписано п’ять документів про співпрацю.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Понад 100 млн євро і санкції проти Росії. Результати саміту Україна – ЄС
Прес-служба Гройсмана пояснила, чому Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт з ЄС
Зеленський про Донбас: Сподіваюся, через рік війни не буде
Україна хоче вирішити газове питання з Росією у вересні – Зеленський
Скандал навколо телемосту: NewsOne запропонував Зеленському зустрітися
Мінські угоди та російські паспорти на Донбасі: Туск висловив позицію ЄС
Санкції ЄС проти Росії будуть продовжені – Зеленський
Саміт Україна-ЄС: сторони підписали п’ять угод про співпрацю
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка