Володимир Зеленський у своєму виступі за підсумками саміту Україна-ЄС говорив про європейське майбутнє, санкції проти Росії та шляхи завершення війни на Донбасі.

Володимир Зеленський за підсумками саміту Україна-ЄС у понеділок у Києві зробив низку важливих заяв про європейське майбутнє нашої країни та ситуацію з війною на Донбасі.

Факти ICTV зібрали головні тези з виступу президента України.

Зеленський запропонував європейським партнерам провести спільне оцінювання виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС , щоб вийти на новий рівень.

, щоб вийти на новий рівень. Президент України подякував ЄС за готовність виділити Україні другий транш Четвертої програми макрофінансової допомоги у розмірі €500 млн.

Зеленський анонсував повноцінний запуск Вищого антикорупційного суду 5 вересня

Український лідер заявив, що секторальні та кримські санкції ЄС проти Росії

Глава української держави вважає, що закінчити війну на Донбасі можливо тільки шляхом мирних переговорів.

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Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що за рік війна на Донбасі завершиться:

– Я хочу сподіватися, що за рік у нас вже не буде цієї війни.

Український лідер повідомив, що українська сторона очікує демонтажу фортифікаційних споруд з окупованої території для початку відновлювальних робіт мосту біля Станиці Луганської.

Президент України заявив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту російського газу територією України

Нагадаємо, у рамках саміту Україна-ЄС, який відкрився 8 липня у Києві, було підписано п’ять документів про співпрацю.