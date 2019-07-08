В пресс-службе Владимира Гройсмана прокомментировали ситуацию, которая возникла с недопуском Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС.

Пресс-секретарь Владимира Гройсмана Василий Рябчук опубликовал комментарий по ситуации, сложившейся с недопуском вице-премьера по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС.

Очень странно, что профильный чиновник не знает: состав делегации на саммит Украина – ЕС формирует президент, а не премьер-министр, – говорится в заявлении.

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Василий Рябчук также обнародовал письмо главы Офиса президента Андрея Богдана к вице-премьеру по евроинтеграции с просьбой до 28 июня прислать предложения по составу делегации Украины в саммите с ЕС.

Напомним, вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС.

Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе