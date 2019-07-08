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Факти / Україна

Телеміст із Росією скасовано – NewsOne

Телеканал NewsOne повідомляє про скасування телемарафону Треба поговорити через погрози журналістам.

Телеміст із Росією скасовано – NewsOne

Телемарафон між українським і російським телеканалами Треба поговорити скасовано. Про це заявив український телеканал NewsOne.

Однією з причин скасування телемарафону ЗМІ назвало заяви про можливі акції протесту біля телеканалу.

Також повідомляється про погрози розправи, що надійшли на адресу журналістів NewsOne.

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Телеканал також заявив про масовану інформаційну атаку на себе з боку низки політичних партій.

Нагадаємо, в ефірі російського телеканалу Россия 24 анонсували проведення телемосту Треба поговорити з Україною.

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