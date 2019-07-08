Де зупинитися, як дібратися та чим розважитися у Лазурному? Про все це дізнавайтеся у матеріалі Фактів ICTV.

Відпочинок у Лазурному вже кілька десятиліть поспіль лишається місцем справжнього паломництва українських туристів. Розташувалося воно на березі Чорного моря за 28 км від районного центру Скадовська та за 100 км від Херсона.

Температура влітку коливається від +18°C до +31°C. Взимку позначка термометра сягає не більше +6°C.

Плануючи відпустку цьогоріч, не забувайте врахувати кліматичні особливості прийдешнього літа. Як запевняють синоптики, воно буде значно коротшим через кліматичні зміни. Посушлива та спекотна пора триватиме з середини червня і завершиться з 15 серпня до 1 вересня.

Місяць Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Температура води Грудень +4°C +1°C +6°C Січень +1°C -2°C +3°C Лютий +3°C -2°C +3°C Березень +9°C +3°C +5°C Квітень +16°C +8°C +9°C Травень +23°C +14°C +17°C Червень +28°C +18°C +22°C Липень +31°C +21°C +25°C Серпень +31°C +19°C +25°C Вересень +24°C +16°C +20°C Жовтень +15°C +9°C +14°C Листопад +8°C +4°C +10°C

Як дістатися

Від Києва до Лазурного 646, 7 км.

Із Скадовськом та Херсоном Лазурне має автодорожній зв’язок, тому доїхати власним авто або автобусом проблемою не буде.

Автобус

Прямих автобусних рейсів з Києва до Лазурного немає. Дібратися можна лише власним авто або за допомогою перевізника, транспорт якого працює у режимі маршрутного таксі.

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Також можна дібратися автобусом з Києва до Херсона, потім – з Херсона до Лазурного.

Вартість квитка з Києва до Херсона стартує від 400 грн. Час у дорозі – десять годин. Вартість квитка з Херсона до Лазурного становитиме від 124 грн. Їхати доведеться дві з половиною години.

Потяг

Якщо плануєте їхати потягом, то варто придбати квиток до Херсона, адже прямих сполучень теж немає.

Ціна з Києва до Херсона від 164 грн. Час у дорозі – десять годин.

Розваги у Лазурному

Туристична інфраструктура у Лазурному розвинена відносно не погано. Усі пляжі оснащені тіньовими завісами та парасольками, тому знайти покриття від палючого, морського сонця проблемою не буде. Розваг у місті також вистачає.

Серед них – катання на яхтах, моторних човнах, водних скутерах, політ на пароплаві. За бажанням можна поїхати до заповідника Асканія-Нова, відвідати аквапарк у Скадовську та гаряче йодно-бромове джерело біля села Бехтери.

Проживання

Готельно-ресторанна сфера у Лазурному, як для курортного місця України, досить прийнятна. Плануючи свою відпустку, одразу визначтеся з місцем проживання: чи ви орендуватимете його завчасно, чи вирішите після приїзду.

Якщо ваш бюджет обмежений, то варіанти краще шукати у приватних секторах, яких у розпал літнього сезону суцільне різноманіття. Словом, кожен знайде щось на свій смак та гаманець. Ось вам кілька варіантів.

Oasis Beach Club

























Відпочинок у Лазурному: погода, море, готелі / 6 фотографий

Кожен номер цього готелю обладнано кондиціонером, телевізором із плоским екраном та кабельним телебаченням. Також у номерах є холодильник, чайник, душ, фен, письмовий стіл і шафа для одягу.

Додатково: відкритий басейн, джакузі, водні атракціони, настільний теніс, тераса, дитячий ігровий майданчик, безкоштовний Wi-Fi, ресторан з європейською кухнею.

Відстань до аеропорту в Херсоні: 119 км.

Відстань до пляжу: готель має приватний пляж, який розташований поруч та оснащений всім необхідним для комфортного відпочинку.

Ціна: 12 100 грн.

Hotel Lido



































Відпочинок у Лазурному: погода, море, готелі / 8 фотографий

Гостям цього готелю пропонуються номери з окремою ванною кімнатою та телевізором із супутниковими каналами. Також усі номери оснащені письмовим столом та кондеціонером.

Додатково: відкритий басейн, безкоштовний Wi-Fi, ресторан з європейською та китайською кухнею.

Відстань від аеропорту Херсон: 118 км.

Ціна: 10 500 грн.

Azure Guest House























Відпочинок у Лазурному: погода, море, готелі / 5 фотографий

До зручностей готелю входить холодильник, балкон, безкоштовний Wi-Fi, а також сад для затишного відпочинку.

Відстань до аеропорту в Херсоні: становить 117 км.

Ціна: 5 005 грн.

Фото: booking.com, dnepr-more.com

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