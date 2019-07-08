Где остановиться, как добраться и чем развлечься в Лазурном? Обо всем узнавайте в материале Фактов ICTV.
Отдых в Лазурном на протяжении нескольких десятилетий остается местом настоящего паломничества украинских туристов. Поселок расположился на берегу Черного моря в 28 км от районного центра Скадовска и в 100 км от Херсона.
Температура летом колеблется от 18 °C до + 31 °C. Зимой отметка термометра достигает не более + 6 ° C.
Планируя отпуск в этом году – не забывайте учесть климатические особенности грядущего лета. Как уверяют синоптики, оно будет значительно короче из-за климатических изменений. Жаркая пора продлится с середины июня и кончиться с 15 августа по 1 сентября.
|Месяц
|Температура воздуха (вдень)
|Температура воздуха (ночью)
|Температура воды
|Декабрь
|+4°C
|+1 °C
|+6°C
|Январь
|+1°C
|-2°C
|+3°C
|Февраль
|+3°C
|-2°C
|+3°C
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Март
|+9°C
|+3°C
|+5°C
|Апрель
|+16°C
|+8°C
|+9°C
|Май
|+23°C
|+14°C
|+17°C
|Июнь
|+28°C
|+18°C
|+22°C
|Июль
|+31°C
|+21°C
|+35°C
|Август
|+31°C
|+19°C
|+25°C
|Сентябрь
|+24°C
|+16°C
|+20°C
|Октябрь
|+16°C
|+9°C°
|+14°C
|Ноябрь
|+8°C
|+4°C
|+10°C
Как добраться
От Киева до Лазурного 646, 7 км.
Со Скадовском и Херсоном Лазурное имеет автодорожное соединение, поэтому доехать собственным транспортом или автобусом проблемой не будет.
Автобус
Прямых автобусных рейсов из Киева в Лазурное нет. Добраться можно на собственном авто или с помощью перевозчика, транспорт которого работает в режиме маршрутного такси.
Также можно добраться автобусом из Киева в Херсон, затем – из Херсона в Лазурное.
Стоимость билета из Киева в Херсон стартует от 400 гривен. Время пути – 10 часов. Стоимость билета из Херсона в Лазурное составит от 124 гривен. Ехать придется 2,5 часа.
Поезд
Если планируете ехать на поезде, то нужно приобрести билет в Херсон, ведь прямых сообщений тоже нет. Цена из Киева в Херсон от 164 гривен. Время пути – 10 часов.
Развлечения в Лазурном
Туристическая инфраструктура в Лазурном развита относительно не плохо. Все пляжи оснащены теневыми завесами и зонтиками, поэтому найти укрытие от палящего, морского солнца проблемой не будет. Развлечений на отдыхе тоже хватает.
Среди них – катание на яхтах, моторных лодках, водных скутерах, полет на пароходе. По желанию, можно поехать в заповедник Аскания-Нова, посетить аквапарк в Скадовске и горячий йодно-бромовый источник в селе Бехтери.
Проживание
Гостиничная сфера в Лазурном, как для курортного места Украины, достаточно приемлемая. Планируя свой отпуск, сразу определитесь с местом проживания. Будите ли вы арендовать его раньше или определитесь, приехав в поселок. Если ваш бюджет ограничен, то варианты лучше искать в частных секторах, которых в разгар летнего сезона сплошное разнообразие. Словом, каждый найдет что-то на свой вкус и кошелек. Вот вам несколько вариантов.
Oasis Beach Club
Каждый номер этого отеля оборудован кондиционером и телевизором.Также в номерах есть холодильник, чайник, душ, фен, письменный стол и шкаф для одежды.
Дополнительно: открытый бассейн, джакузи, водные аттракционы, настольный теннис, терраса, детская игровая площадка, бесплатный Wi-Fi, ресторан с европейской кухней.
Расстояние до аэропорта в Херсоне: 119 км.
Расстояние до пляжа: отель с частным пляжем, который расположен рядом и оснащен всем необходимым для комфортного отдыха.
Стоимость: 12 100 грн.
Hotel Lido
Гостям этого отеля предлагаются номера с отдельной ванной комнатой и телевизором со спутниковыми каналами. Также все номера оснащены письменным столом и кондиционером.
Дополнительно: открытый бесеин, бесплатный Wi-Fi, ресторан с европейской и китайской кухней.
Расстояние от аэропорта Херсон: 118 км.
Цена: 10 500 грн.
Azure Guest House
К удобствам отеля входит холодильник, балкон, бесплатный Wi-Fi, а также сад для уютного отдыха.
Расстояние до аэропорта в Херсоне: 117 км.
Цена: 5 005 грн.
Фото: Booking.com, dnepr-more.com
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