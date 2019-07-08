Где остановиться, как добраться и чем развлечься в Лазурном? Обо всем узнавайте в материале Фактов ICTV.

Отдых в Лазурном на протяжении нескольких десятилетий остается местом настоящего паломничества украинских туристов. Поселок расположился на берегу Черного моря в 28 км от районного центра Скадовска и в 100 км от Херсона.

Температура летом колеблется от 18 °C до + 31 °C. Зимой отметка термометра достигает не более + 6 ° C.

Планируя отпуск в этом году – не забывайте учесть климатические особенности грядущего лета. Как уверяют синоптики, оно будет значительно короче из-за климатических изменений. Жаркая пора продлится с середины июня и кончиться с 15 августа по 1 сентября.

Месяц Температура воздуха (вдень) Температура воздуха (ночью) Температура воды Декабрь +4°C +1 °C +6°C Январь +1°C -2°C +3°C Февраль +3°C -2°C +3°C Март +9°C +3°C +5°C Апрель +16°C +8°C +9°C Май +23°C +14°C +17°C Июнь +28°C +18°C +22°C Июль +31°C +21°C +35°C Август +31°C +19°C +25°C Сентябрь +24°C +16°C +20°C Октябрь +16°C +9°C° +14°C Ноябрь +8°C +4°C +10°C

Как добраться

От Киева до Лазурного 646, 7 км.

Со Скадовском и Херсоном Лазурное имеет автодорожное соединение, поэтому доехать собственным транспортом или автобусом проблемой не будет.

Автобус

Прямых автобусных рейсов из Киева в Лазурное нет. Добраться можно на собственном авто или с помощью перевозчика, транспорт которого работает в режиме маршрутного такси.

Также можно добраться автобусом из Киева в Херсон, затем – из Херсона в Лазурное.

Стоимость билета из Киева в Херсон стартует от 400 гривен. Время пути – 10 часов. Стоимость билета из Херсона в Лазурное составит от 124 гривен. Ехать придется 2,5 часа.

Поезд

Если планируете ехать на поезде, то нужно приобрести билет в Херсон, ведь прямых сообщений тоже нет. Цена из Киева в Херсон от 164 гривен. Время пути – 10 часов.

Развлечения в Лазурном

Туристическая инфраструктура в Лазурном развита относительно не плохо. Все пляжи оснащены теневыми завесами и зонтиками, поэтому найти укрытие от палящего, морского солнца проблемой не будет. Развлечений на отдыхе тоже хватает.

Среди них – катание на яхтах, моторных лодках, водных скутерах, полет на пароходе. По желанию, можно поехать в заповедник Аскания-Нова, посетить аквапарк в Скадовске и горячий йодно-бромовый источник в селе Бехтери.

Проживание

Гостиничная сфера в Лазурном, как для курортного места Украины, достаточно приемлемая. Планируя свой отпуск, сразу определитесь с местом проживания. Будите ли вы арендовать его раньше или определитесь, приехав в поселок. Если ваш бюджет ограничен, то варианты лучше искать в частных секторах, которых в разгар летнего сезона сплошное разнообразие. Словом, каждый найдет что-то на свой вкус и кошелек. Вот вам несколько вариантов.

Oasis Beach Club

























Отдых в Лазурном: погода, море, отели / 6 фотографий

Каждый номер этого отеля оборудован кондиционером и телевизором.Также в номерах есть холодильник, чайник, душ, фен, письменный стол и шкаф для одежды.

Дополнительно: открытый бассейн, джакузи, водные аттракционы, настольный теннис, терраса, детская игровая площадка, бесплатный Wi-Fi, ресторан с европейской кухней.

Расстояние до аэропорта в Херсоне: 119 км.

Расстояние до пляжа: отель с частным пляжем, который расположен рядом и оснащен всем необходимым для комфортного отдыха.

Стоимость: 12 100 грн.

Hotel Lido































Отдых в Лазурном: погода, море, отели / 7 фотографий

Гостям этого отеля предлагаются номера с отдельной ванной комнатой и телевизором со спутниковыми каналами. Также все номера оснащены письменным столом и кондиционером.

Дополнительно: открытый бесеин, бесплатный Wi-Fi, ресторан с европейской и китайской кухней.

Расстояние от аэропорта Херсон: 118 км.

Цена: 10 500 грн.

Azure Guest House























Отдых в Лазурном: погода, море, отели / 5 фотографий

К удобствам отеля входит холодильник, балкон, бесплатный Wi-Fi, а также сад для уютного отдыха.

Расстояние до аэропорта в Херсоне: 117 км.

Цена: 5 005 грн.

Фото: Booking.com, dnepr-more.com

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