Інфляція в Україні в червні 2019 становила 9%. У цьому ж місяці минулого року вона становила 9,6%.

Інфляція в Україні в червні сповільнилася до 9% у річному вираженні.

У червні 2018 року вона становила 9,6%, йдеться у даних на сайті Державної служби статистики України.

Зростання цін у червні проти попереднього місяця становило 0,5% після зростання на 0,7% у травні проти квітня.

Порівняно з груднем 2018 року споживчі ціни в червні зросли на 3,6%.

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Нагадаємо, експерт висловив думку про те, чи вплинуть на інфляцію купюра у 1000 грн і скасування дрібних монет.