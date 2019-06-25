Введення в обіг купюри у 1000 грн в Україні може призвести до негативних очікувань серед українців.

Економічний експерт Андрій Новак вважає, що сьогодні не потрібно вводити в обіг купюру у 1000 грн в Україні.

За його словами, зарплати і ціни в Україні не потребують введення в обіг купюри у 1000 грн.

Новак вважає, що відповідна купюра негативно вплине на настрої українців, які очікуватимуть знецінення національної валюти і високих темпів інфляції.

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Він додав, що подібні негативні очікування провокують пришвидшення інфляції і девальвацію гривні.

– Якщо українці бачитимуть, що гривня знецінюється, зокрема, шляхом введення купюр вищого номіналу, у них це спровокує бажання скуповувати так звані тверді іноземні валюти, – заявив експерт.

У свою чергу, голова НБУ Яків Смолій заявив, що у результаті випуску нових банкнот і вилучення монет інфляція не прискориться.

– Оптимізація банкнотно-монетного ряду жодним чином не впливає на інфляцію, – сказав Смолій.

До слова, банкноту номіналом 1000 грн введуть в обіг в Україні з 25 жовтня 2019 року.

Фото: Яків Смолій