Європейські ігри 2019: українські спортсмени привезли додому 51 медаль
Українські спортсмени тріумфально повернулися з Європейських ігор, що проходили в Мінську. На змаганнях, які фактично є Олімпіадою серед країн Європи, українці вперше в історії цих змагань вибороли 51 медаль, 16 з яких – найвищого ґатунку.
Три роки тому на перших Європейських іграх в Баку Україна з шістьма золотими відзнаками посіла восьме місце за кількістю медалей. Однак, у Мінську українці здобули вже вдвічі більше золота і посіли третє місце серед 50 команд-учасниць. Повністю виправдали сподівання досвідчені спортсмени.
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Золото, зокрема, виграли: гімнаст Верняєв, борчиня Ткач та дзюдоїстка Білодід. А ще один борець Жан Беленюк підтвердив своє звання кращого на континенті.
Також золото на рахунку наших боксерів Вихриста та Хижняка, українські легкоатлети не мали рівних у змішаній естафеті та гонці переслідування. А 15-річна Анастасія Бачинська стала чемпіонкою на своїх перших дорослих змаганнях такого рівня.
Результати наших спортсменів вселяють великий оптимізм, адже за рік в японській столиці Токіо стартують Олімпійські ігри.
Нагадаємо, в останній день Європейських ігор у Мінську спортивний гімнаст Олег Верняєв здобув для України золоту медаль у вправах на брусах.