Зустріч президента України Володимира Зеленського і глави США Дональда Трампа може відбутися в серпні-вересні.

Посол України в США Валерій Чалий заявив, що зустріч президентів США і України може відбутися в серпні-вересні.

– На цьому тижні, ви побачите, приїдуть представники президента Зеленського і ми спільно працюватимемо, щоб визначити і дату візиту, і наповнити його змістом. Я думаю, це питання наступних місяців, – сказав він.

Чалий спростував неможливість провести зустріч президентів через щільний графік Зеленського.

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Також він зазначив, що Україна і США потребують змістовної розмови, й українське посольство проводить інтенсивну роботу з підготовки зустрічі.

– Вони між собою знайдуть хімію. Вони вже в телефонних розмовах між собою знайшли цю хімію відносин. Інша справа – який буде зміст, – сказав він.

Нагадаємо, 22 червня тимчасовий виконуювач обов‘язків голови СБУ Іван Баканов у США обговорив підготовку візиту до Вашингтона Зеленського, який незабаром має відбутися на запрошення президента США.

Джерело: Голос Америки