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Трамп розповів про зустрічі з “президентами і диктаторами” на саміті G20

Дональд Трамп заявив, що серед світових лідерів на саміті G20 були диктатори.

Трамп розповів про зустрічі з “президентами і диктаторами” на саміті G20

Президент США Дональд Трамп розповів про низку двосторонніх зустрічей на полях саміту G20 в Японії.

Виступаючи на американській військовій базі Осан у Південній Кореї, американський лідер розповів, що мав переговори “з президентами, прем’єрами і диктаторами”.

– Я провів багато днів в Японії. Там я зустрівся майже з кожним лідером, я зустрівся з президентами, прем’єрами і диктаторами, – заявив Трамп, не назвавши конкретних імен.

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Виступ Трампа транслювався Білим домом.

Нагадаємо, 28 червня на саміті G20 відбулася зустріч Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Фото: White House

Джерело: ТАСС

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