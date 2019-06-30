Дональд Трамп заявив, що серед світових лідерів на саміті G20 були диктатори.
Президент США Дональд Трамп розповів про низку двосторонніх зустрічей на полях саміту G20 в Японії.
Виступаючи на американській військовій базі Осан у Південній Кореї, американський лідер розповів, що мав переговори “з президентами, прем’єрами і диктаторами”.
– Я провів багато днів в Японії. Там я зустрівся майже з кожним лідером, я зустрівся з президентами, прем’єрами і диктаторами, – заявив Трамп, не назвавши конкретних імен.
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Виступ Трампа транслювався Білим домом.
Нагадаємо, 28 червня на саміті G20 відбулася зустріч Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.
Фото: White House
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