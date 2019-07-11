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Факти / Україна

Екологи обурені мовчанням металургійних підприємств про відкриті дані щодо викидів

Металургійні підприємства України повністю проігнорували листи екологів з пропозицією відкрити дані екологічного моніторингу.

Екологи обурені мовчанням металургійних підприємств про відкриті дані щодо викидів

Про це повідомила голова громадського формування Екопатруль Тетяна Лампіка у своєму пості Facebook.

За її словами, така поведінка металургійних підприємств очікувана, оскільки ніхто з них не хоче показувати реальний стан справ.

– І що в результаті? Повний ігнор! Це й зрозуміло, у кого є бажання виставляти свою “брудну білизну” на показ? Я сердита, і навіть не на них, а на нашу беззубу країну і органи контролю, – написала еколог.

За словами Лампіки, ініціатива щодо надання вільного доступу до систем екологічного моніторингу на металургійних та інших промислових підприємствах компаній ArcelorMittal, Інтерпайп, Метінвест, DCH, Ferrexpo та інших все ще залишається на папері.

– Вирішено вдруге зібрати круглий стіл у Дніпропетровській області для того, щоб дізнатися, на скільки ми зробили крок вперед за цей рік. Бо поки що, наш екологічний моніторинг діє лише на папері, – написала Лампіка.

За словами голови Екопатруля, за останній місяць спостерігалися викиди на низці підприємств в Україні.

– За цей місяць ми спостерігали викиди не тільки в Кам’янському на ДМК. Також були випадки в Дніпрі (ДМЗ ім. Петровського), Кривому Розі на Арселор. Як інформує наш офіс Екопатруля в Маріуполі – ситуація там також не змінилася! А з настанням літа навпаки виникає ще більше питань! Досить неповажні представники підприємств! Припиніть випробовувати на міцність терпіння людей! Ми маємо право знати, чим ми дихаємо! – резюмувала еколог.

До речі, раніше Тетяна Лампіка розповідала, що Україна – чи не єдина в Європі країна без обов’язкового екологічного моніторингу.

Джерело: 112 Україна

Фото: Pixabay

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