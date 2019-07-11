Металлургические предприятия Украины полностью проигнорировали письма экологов с предложением открыть данные экологического мониторинга.

Об этом сообщила глава общественного формирования Экопатруль Татьяна Лампика в своем посте в Facebook.

По ее словам, такое поведение металлургических предприятий ожидаемо, поскольку никто из них не хочет показывать реальное положение дел.

– И что в результате? Полный игнор! Это и понятно, у кого есть желание выставлять свое “грязное белье” на показ? Я сердита, и даже не на них, а на нашу беззубую страну и органы контроля, – написала эколог.

По словам Лампики, инициатива о предоставлении свободного доступа к системам экологического мониторинга на металлургических и других промышленных предприятиях компаний ArcelorMittal, Интерпайп, Метинвест, DCH, Ferrexpo и других, все еще остается на бумаге.

– Решено во второй раз собрать круглый стол в Днепропетровской области для того, чтобы узнать, насколько мы шагнули вперед за этот год. Потому что пока еще наш экологический мониторинг действует лишь на бумаге, – написала Лампика.

По словам Лампики, за последний месяц наблюдались выбросы на ряде предприятий в Украине.

– За этот месяц мы наблюдали выбросы не только в Каменском на ДМК. Также были случаи в Днепре (ДМЗ им. Петровского), Кривом Роге на Арселор. Как информирует наш офис Экопатруля в Мариуполе – ситуация там также не изменилась! А с наступлением лета наоборот, возникает еще больше вопросов! Весьма неуважаемые представители предприятий! Прекратите испытывать на прочность терпение людей! Мы имеем право знать, чем мы дышим! – резюмировала эколог.

К слову, ранее Татьяна Лампика рассказывала, что Украина – чуть ли не единственная в Европе страна без обязательного экологического мониторинга.