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Факти / Україна

На скляному пішохідному мосту Києва виявили тріщину

На новому пішохідному мосту між Аркою дружби народів і Володимирською гіркою у Києві утворилася тріщина.

Київський міст

На новому скляному пішохідному мосту у Києві виявили тріщину, що утворилася під основою перил.

Також на мосту зафіксували троси, які провисли.

Користувачі назвали ці проблеми “дизайнерськими рішеннями”.

Читайте: У Києві на новому пішохідному мосту тріснуло скло

Подробиць про троси, що провисли, і тріщину наразі немає.

Нагадаємо, з 13 до 14 червня пішохідний міст між Аркою дружби народів і Володимирською гіркою закривали на ремонт.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ оперативний

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