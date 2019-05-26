Пішохідний міст, який з’єднує Арку Дружби народів та Володимирську гірку, був закритий, бо тріснуло скло. Зараз його відчинено для відвідувачів.
Оновлено о 18.13. Пішохідний міст знову відкрили для відвідувачів.
Пішохідний міст, який відкрили до Дня міста, екстрено перекриває поліція. Там одна зі скляних частин дала тріщину. Представники Муніципальної варти оточили місце події і не підпускають туди відвідувачів.
Про це повідомили журналісти Фактів ICTV, які знаходяться на місці подій.
– Наразі невідомо, що саме стало причиною тріщини: чи навмисне пошкодження, чи від перевантаження. Ведуться слідчі дії, завтра наслідки тріщини ліквідують, – прокоментували співробітники поліції.
Читайте: У парку Муромець згоріли трибуни волейбольного поля
Нагадаємо, що вчора близько 20.00 у Києві пройшло відкриття нового пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів.