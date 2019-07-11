На засіданні Верховної Ради ухвалили Виборчий кодекс з відкритими списками.

11 липня під час засідання Верховної Ради народні депутати підтримали Виборчий кодекс з відкритими списками.

За Виборчий кодекс висловилися 230 нардепів, проти були 8 народних обранців.

Спікер ВРУ Андрій Парубій кілька разів ставив повернення до правок Виборчого кодексу на голосування.

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Виборчий кодекс почне діяти з 1 грудня 2023 року.

Новий Виборчий кодекс передбачає:

скасування кандидатів-мажоритарників;

введення пропорційної виборчої системи за відкритими списками;

бар’єр для проходження у Верховну Раду залишається на рівні 5%.

До слова, Факти ICTV писали про те, що сказано у законі про вибори депутатів у Верховну Раду.