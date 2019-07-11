На засіданні Верховної Ради ухвалили Виборчий кодекс з відкритими списками.
11 липня під час засідання Верховної Ради народні депутати підтримали Виборчий кодекс з відкритими списками.
За Виборчий кодекс висловилися 230 нардепів, проти були 8 народних обранців.
Спікер ВРУ Андрій Парубій кілька разів ставив повернення до правок Виборчого кодексу на голосування.
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Виборчий кодекс почне діяти з 1 грудня 2023 року.
Новий Виборчий кодекс передбачає:
- скасування кандидатів-мажоритарників;
- введення пропорційної виборчої системи за відкритими списками;
- бар’єр для проходження у Верховну Раду залишається на рівні 5%.
До слова, Факти ICTV писали про те, що сказано у законі про вибори депутатів у Верховну Раду.