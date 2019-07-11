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Факты / Украина

Верховная Рада приняла Избирательный кодекс

На заседании Верховной Рады приняли Избирательный кодекс с открытыми списками.

Верховна Рада

11 июля во время заседания Верховной Рады народные депутаты поддержали Избирательный кодекс с открытыми списками.

За Избирательный кодекс высказались 230 нардепов, против были 8 народных избранников.

Спикер ВРУ Андрей Парубий несколько раз ставил возвращение к правкам Избирательного кодекса на голосование.

Читайте: Избирательный кодекс и закон о заложниках: что рассматривает Рада в последний рабочий день (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Избирательный кодекс начнет действовать с 1 декабря 2023 года.

К слову, Факты ICTV писали о том, что сказано в законе о выборах депутатов в Верховную Раду.

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