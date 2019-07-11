На заседании Верховной Рады приняли Избирательный кодекс с открытыми списками.

11 июля во время заседания Верховной Рады народные депутаты поддержали Избирательный кодекс с открытыми списками.

За Избирательный кодекс высказались 230 нардепов, против были 8 народных избранников.

Спикер ВРУ Андрей Парубий несколько раз ставил возвращение к правкам Избирательного кодекса на голосование.

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Избирательный кодекс начнет действовать с 1 декабря 2023 года.

К слову, Факты ICTV писали о том, что сказано в законе о выборах депутатов в Верховную Раду.