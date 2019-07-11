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Факти / Україна / Політика

Зеленський: Не дозволимо нав’язувати плани “федералізації”

Зеленський заявив, що Україна і Молдова не хочуть бачити російські війська на своїй території і сприймати нав’язування федералізації.

Зеленський: Не дозволимо нав’язувати плани “федералізації”

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Молдова не хочуть присутності російських військ на своїй території і нав’язування країнам так званої федералізації.

– Україна і Молдова об’єднані одним спільним бажанням: щоб на наших територіях не було російських військ.

Також ми не дозволимо нав’язування нам так званої федералізації, – сказав він на брифінгу з прем’єром Молдови Майєю Санду.

Читайте: Зеленський поговорив з Путіним

Нагадаємо, 8 липня Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна з закликом провести зустріч по Донбасу в багатосторонньому форматі.

Джерело: Офіс Президента

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