Зеленський заявив, що Україна і Молдова не хочуть бачити російські війська на своїй території і сприймати нав’язування федералізації.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Молдова не хочуть присутності російських військ на своїй території і нав’язування країнам так званої федералізації.
– Україна і Молдова об’єднані одним спільним бажанням: щоб на наших територіях не було російських військ.
Також ми не дозволимо нав’язування нам так званої федералізації, – сказав він на брифінгу з прем’єром Молдови Майєю Санду.
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Нагадаємо, 8 липня Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна з закликом провести зустріч по Донбасу в багатосторонньому форматі.
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