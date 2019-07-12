Під стінами Дніпропетровської податкової міліції продовжують проходити акції протесту проти свавілля податкової міліції.

У них беруть участь бізнесмени, які постраждали від дій глави відомства Сергія Пенькова, а також активісти Стоп корупції, які збирають інформацію щодо діяльності головного податківця Дніпропетровщини, обробляють її і планують передати в правоохоронні органи столиці.

Приводом для початку акцій протесту став інцидент зі зникненням 27 травня 2019 року директора компанії Софт Оіл Кирила Суворова, в якому були замішані представники Дніпропетровської податкової міліції.

Завдяки власнику компанії Дмитру Олійнику та адвокатам скандальному зникненню бізнесмена вдалося надати розголосу. Викрадений зміг втекти з ув’язнення на одній із заміських турбаз Дніпра, де його силою утримували представники податкових органів.

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Раніше ЗМІ неодноразово писали про ситуацію з компанією Софт Оіл. 11,5 тис. тонн олії застрягли на нафтоперевалочній станції у Миколаєві. Майже місяць законний власник вантажу компанія Софт Оіл не може вільно розпоряджатися своїм майном. Олія, вартістю понад $7 млн, було незаконно заарештоване податківцями Дніпропетровщини.

Представники компанії-власника товару виграли апеляцію щодо арешту в суді, але дніпропетровські податківці, спільно з миколаївськими колегами, як і раніше проводять на базі обшуки та слідчі дії, блокуючи таким чином роботу нафтоперевалочної станції.

Адвокати компанії стверджують, що олія була заарештована незаконно, оскільки вона пройшла всю необхідну сертифікацію та перевірку. На їхню думку, податківці вирішили заробити на дорогому товарі – заарештувати та продати за безцінь. Для цього і викрали директора.

– При ввезенні олії не було порушено жодних законів. Компанія заплатила всі передбачені законом мита та податки на суму 8 млн грн. І повинна заплатити ще більше. Була проведена експертиза, сама податкова міліція провела дослідження цієї олії. Найбільш авторитетна організація в Україні щодо ПММ підтвердила, що це непідакцизний товар, що це олія призначена для виробництва моторних олив, що це дійсно той товар, який був задекларований. Тому підстав для арешту немає. Єдина мотивація, яку переслідує податкова міліція, на наше переконання – забрати олію, для них це значний куш, – зазначив адвокат Роман Могила.

Координатор ГО Стоп корупції Богдан Хмельницький підкреслив, що цей інцидент має всі ознаки злочину, а саме вимагання грошей з бізнесменів.

– Уже потрібно відпускати танкер, віддавати підприємцям цю олію, нехай вони далі працюють. Але замість цього ще раз накладено арешт на цю олію. Причому з тієї самої причини, – заявив Хмельницький.

Нагадаємо, директору компанії Софт Оіл Кирилу Суворову вдалося втекти з полону представників податкових органів.