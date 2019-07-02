Директору компанії Софт Оіл Кирилу Суворову вдалося втекти з полону представників податкових органів. Тепер він хоче покарати своїх викрадачів усіма можливими засобами правосуддя.

Зниклий 27 травня директор компанії Софт Оіл Кирило Суворов зміг втекти з ув’язнення на одній із заміських турбаз Дніпра, де його насильно утримували представники податкових органів.

Журналістом вдалося зустрітися з бізнесменом. За словами Суворова, його силою змусили сісти в машину і повідомили, що везуть в обласну податкову свідчити.

– Почали тиснути психологічно, вимагаючи підписати відмову від своєї фірми, погрожували розправою і тортурами, – повідомив він.

Ще на початку травня українська компанія ТОВ Софт Оіл підписало контракт на постачання базової олії в Україну. Уже в 20-х числах травня в Миколаїв прийшли два танкери з товаром. З дозволу та під контролем митниці в Миколаєві олія була злита, також були відібрані зразки для лабораторних аналізів. Вже 28 травня лабораторія видала висновок, що декларант правильно визначив код товару.

Це повністю підтверджувало митні декларації на імпорт. Була оплачена перша частина зборів до бюджету у розмірі 8 млн грн. Однак за день до цього директор компанії просто зник, а вантаж виявився заблокований за клопотанням Податкової поліції Дніпропетровської області.

19 червня представники компанії Софт Оіл і адвокати провели брифінг, де оприлюднили інформацію про те, що співробітники Дніпропетровської фіскальної служби викрали їхнього директора Кирила Суворова, а також звернулись до ДБР з вимогою відкрити за цим фактом кримінальну справу. Власник компанії Дмитро Олійник заявив, що Суворова викрали з метою вимагання хабаря співробітники фіскальних органів Дніпропетровської області.

З цієї ж причини вони і заблокували вантаж на митниці. Як з’ясувалося пізніше, під тиском Суворов підписав папери. Але замість камери потрапив на заміську базу під охорону як заручник. Поки його шукали родичі, на майно компанії Софт Оіл було накладено арешт рішенням районного суду Дніпра. Працівники компанії подали заяви про зникнення в правоохоронні органи, але реакції не отримали.

– Зверталися до всіх можливих інстанцій – і до судів, і до райвідділів, і до ДБР, у податкову зверталися, тому що знали, що порушено кримінальне провадження. Нам відповідали: ні, у нас його немає, – заявив Олійник.

Незабаром невідомі шантажисти почали вимагати викуп за зняття арешту. Як зазначив Олійник, просили надати фінансову підтримку податковій поліції. Фінансова підтримка вимірювалася декількома сотнями тисяч доларів.

Загалом Кирило Суворов провів у полоні податківців більше трьох тижнів. Як з’ясував адвокат сім’ї викраденого Єгор Латайко, Суворова тримали в ув’язненні по черзі на двох заміських базах відпочинку. Викрадення, неможливість зв’язатися з рідними, пресинг і насильницьке утримання фіскали згодом назвали програмою захисту свідка.

Читайте: Масштабна пожежа в зоні ООС: підозрюють диверсію

Суворову вдалося втекти з-під варти. І тепер він має намір використовувати всі можливості правосуддя, щоб покарати власних викрадачів з податкової. Після цих подій рішення суду про арешт майна фірми було в терміновому порядку скасовано, а апеляція адвокатів ТОВ Софт Оіл задоволена.

Перипетії справи вже зацікавили Держбюро розслідувань. Керівництво фірми подало заяву про свавілля податківців до всіх правоохоронних органів, зокрема до ГПУ та СБУ.

Нагадаємо, на дитячому майданчику в селі Пашена Балка Дніпропетровської області шестеро дітей постраждали від вибуху невідомого предмета.