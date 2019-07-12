У Києві на вхід та вихід були закриті станції метро Тараса Шевченка, Почайна, Оболонь, Мінська, Героїв Дніпра.

9.55. Метрополітен працює у звичайному режимі!

9.24. У метро Києва сталася надзвичайна подія, на колії впав пасажир. Через це були зачинені відразу п’ять станцій метро – Тараса Шевченка, Почайна, Оболонь, Мінська, Героїв Дніпра.

Увага! Рух на синій гілці від станції Теремки до станції Контрактова площа призупинено. На станції Оболонь падіння пасажира на колію. З технічних причин зачинені станції Тараса Шевченка, Почайна, Оболонь, Мінська, Героїв Дніпра, – йдеться у повідомленні Київського метрополітену.

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На місці працювали усі необхідні фахівці.

До речі, 21 червня у київському метро чоловіку стало зле і він упав на пероні, після чого потяг зачепив його голову.