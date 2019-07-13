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У Парижі пройшла перша зустріч радників у нормандському форматі: що відомо

У Парижі пройшла зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

Нормандський формат

12 липня в Парижі відбулася перша зустріч радників у нормандському форматі з метою відновлення роботи.

На зустрічі були присутні представники України, Німеччини, Франції та Росії.

Радники четвірки обговорили, зокрема, припинення вогню на сході України.

Читайте: Макрон і Путін обговорили на G20 Україну і нормандський формат

Німецька сторона зазначила, що переговори базувалися на останніх позитивних зрушеннях на Донбасі.

Під час зустрічі радники обговорили подальші кроки по втіленню Мінських угод, насамперед припинення вогню.

Україну на зустрічі мав представляти заступник керівника офісу президента України Вадим Пристайко.

Раніше у Кремлі допустили відновлення нормандського формату.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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